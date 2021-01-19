В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

Сегодня, 19 января, определились пары 1/2 и 1/4 финалов турнира. В частности, Бавария, как победитель ЛЧ, начнет свое путешествие с полуфинала. По идентичному сценарию стартует в соревнованиях победитель Кубка Либертадорес, имя которого определится 30 января.

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Как сообщает официальный Twitter ФИФА, в 1/4 КЧС сыграют:

1. Тигрес (Мексика) – Ульсан Хёнде (Южная Корея)

2. Аль-Духайль (Катар) – Аль-Ахли (Египет)

На стадии 1/2 финала победитель Кубка Либертадорес (Палмейрас или Сантос) сыграет с триумфатором первого дуэта, Бавария встретится с победителем второй пары.

В этом году Клубный чемпионат мира пройдет с 1 по 11 февраля. Турнир должен был состояться еще в конце 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

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