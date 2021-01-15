Новозеландский Окленд Сити не имеет возможности принять участие в Клубном чемпионате мира.

Причиной отказа Окленд Сити от участия в турнире являются коронавирусные ограничения в Новой Зелендии, связанные с карантином. Власть и клуб не смогли прийти к согласию по этому вопросу, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Соответственно, вместо 7 команд на Клубном чемпионате мира выступят только 6. Окленд Сити должен был сыграть матч открытия с Аль-Духайлем. Эту встречу уже отменили, а чемпионы Катара начнут выступления со следующего раунда.

Напомним, за трофей поборются Бавария, Тигрес, Аль-Ахли, Ульсан Хёндэ, Аль-Духайль и победитель Копа Либертадорес (определится 30 января). Предыдущий КЧС выиграл Ливерпуль, который в финале минимально одолел Фламенго.

В этом году Клубный чемпионат мира пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре. Турнир должен был состояться еще в конце 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

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