В Цюриху відбулось жеребкування Клубного чемпіонату світу, який проходитиме в Катарі.

Сьогодні, 19 січня, визначились пари 1/2 та 1/4 фіналів турніру. Зокрема, Баварія, як переможець ЛЧ, розпочне свою мандрівку з півфіналу. За ідентичним сценарієм стартуватиме у змаганнях переможець Кубка Лібертадорес, ім'я якого визначиться 30 січня.

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Як повідомляє офіційний Twitter ФІФА, в 1/4 КЧС зіграють:

1. Тігрес (Мексика) – Ульсан Хьонде (Південня Корея)

2. Аль-Духайль (Катар) – Аль-Ахлі (Єгипет)

На стадії 1/2 фіналу переможець Кубка Лібертадорес (Палмейрас або Сантос) зіграє з тріумфатором першого дуету, Баварія зустрінеться з переможцем другої пари.

Цьогорічний Клубний чемпіонат світу триватиме з 1 по 11 лютого. Турнір повинен був відбутися ще в кінці 2020 року, однак через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

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