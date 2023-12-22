Финальный день клубного ЧМ-2023 начался с матча за бронзовые медали.

Клубный чемпионат мира 2023 года, матч за третье место

Урава Редс – Аль-Ахли Каир – 2:4

Голы: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ибрагим, 19, Тау, 25, Коизуми, 60 (аг), Маалул, 90+9

Нереализованный пенальти: Маалул, 75 (А-А)

Аль-Ахли в четвертый раз подряд сражался за бронзовые медали клубного Мундиаля, выиграв две из трех предыдущих попыток. Египтяне сделали серьезную заявку на новый успех к середине первого тайма против Уравы. Ибрагим и Тау создали комфортное преимущество.

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Впрочем, японцы не сдавались. Гвинеец Жозе Канте отыграл один мяч, а датчанин Александр Шольц с пенальти сделал счет 2:2. Финальные полчаса превратились в драму. Коизуми переправил ужасно неточный удар Маалула в свои ворота – Аль-Ахли снова впереди. Представитель Африки должен был закрывать все вопросы, если бы Сюсаку Нисикава не потянул слабый пенальти Маалула.

Интрига жила до последних минут, однако бронзовые медали все же едут в Египет. Вездесущий Маалул реабилитировался эффектным выстрелом со штрафного – 2:4. В 20:00 по киевскому времени состоится финал, где сойдутся Манчестер Сити и Флуминенсе.

Манчестер Сити – Флуминенсе: анонс финала клубного ЧМ-2023