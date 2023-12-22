Фінальний день клубного ЧС-2023 розпочався з матчу за бронзові медалі.

Клубний чемпіонат світу 2023 року, матч за третє місце

Урава Редс – Аль-Ахлі Каїр – 2:4

Голи: Канте, 43, Шольц, 54 (пен.) – Ібрагім, 19, Тау, 25, Коізумі, 60 (аг), Маалул, 90+9

Нереалізований пенальті: Маалул, 75 (А-А)

Аль-Ахлі вчетверте поспіль боровся за бронзові медалі клубного Мундіалю, вигравши дві з трьох попередніх спроб. Єгиптяни зробили серйозну заявку на новий успіх до середини першого тайму проти Урави. Ібрагім і Тау створили комфортну перевагу.

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Втім, японці не здавались. Гвінеєць Жозе Канте відквитав один м'яч, а данець Александр Шольц з пенальті зробив рахунок 2:2. Фінальні півгодини перетворилися на драму. Коізумі переправив жахливо неточний удар Маалула у власні ворота – Аль-Ахлі знову попереду. Представник Африки мав закривати усі питання, якби Сюсаку Нісікава не потягнув кволий пенальті Маалула.

Інтрига жила до останніх хвилин, проте бронзові медалі таки їдуть у Єгипет. Всюдисущий Маалул реабілітувався ефектним пострілом зі штрафного – 2:4. О 20:00 за київським часом відбудеться фінал, де зійдуться Манчестер Сіті та Флуміненсе.

Манчестер Сіті – Флуміненсе: анонс фіналу клубного ЧС-2023