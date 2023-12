Матч Манчестер Сити – Флуминенсе состоится сегодня, 22-го декабря, на стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в саудовской Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO.

Есть такая традиция – зимой европейцы приезжают в какую-то богатую страну, побеждают там неизвестные или латиноамериканские клубы и даже завоевывают трофей. Данная традиция именуется клубным чемпионатом мира. Нынешний розыгрыш мог бы закрыть эту странную историю, ведь ФИФА реформировало турнир. Теперь это будет полноценный ЧМ на 32 клуба со всех континентов, а проводить его будут раз в четыре года.

Впрочем, нынешний формат клубного ЧМ никуда не денется. Просто дальше его будут называть Интерконтинентальным кубком, а европейцы будут играть сразу в финале.

Доминирование европейских клубов на этом "Мундиале" – тотальное. За 19 чемпионатов представители других ассоциаций побеждали только четыре раза, причем три три триумфа случились в первых трех розыгрышах. Последний успех аборигенов случился в 2012 году, когда Челси умудрился проиграть Коринтианс.

The most successful clubs in Club World Cup history pic.twitter.com/OLeWxjuZmg — LiveScore (@livescore) December 21, 2023

Интересно, что все четыре победы неевропейских клубов принадлежали представителям Бразилии. Да и в ряде проигранных финалов они давали бешеный бой. Палмейрас в 2021-м продержался 120 минут с Челси, Фламенго в 2019-м столько же сыграл против Ливерпуля, а Гремио минимально уступил Реалу в 2017-м. Сегодня же за статус клубного чемпиона мира поборется Флуминенсе.

С другой стороны, стоит отметить определенную "боксерскую" тактику европейцев на этом турнире. Они играют вполсилы, включаясь где-то в конце и позволяя сопернику достойно провести матч. Триумфаторы ЛЧ УЕФА будто тянут время, чтобы бой продолжился дольше – но конец все равно один.

The search is on!



Will @ManCity be adding another trophy to the collection?#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2023

Возможно, в этом году что-то изменится? Соперником Флуминенсе будет Манчестер Сити, который в последнее время позволяет провести достойный матч против себя даже Лутону. За последние 11 туров АПЛ "горожане" одержали всего 4 победы – при трех поражениях и четырех ничьих. На этом отрезке команда не смогла переиграть ни одного топового соперника (Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Астон Вилла), за исключением кризисного МЮ.

Можно было бы сказать, что сказывается повреждение Холанда, но он вылетел всего 16 дней назад. Спад длится значительно дольше. Тем не менее, без травмированного Де Брюйне чемпион Англии действительно "не тот", а месяц назад в лазарет загремел еще и Доку. А Пеп только-только сделал из лучшего дриблера АПЛ свое новое тактическое оружие... Все это поднимает коэффициенты на сенсацию в клубном ЧМ.

All 30 goals scored against Manchester City so far this season pic.twitter.com/JBkWlqNQiC — eŵân (@ewan10i) December 17, 2023

Все эти проблемы не мешают Сити держать марку на международной арене. На групповом этапе ЛЧ "горожане" набрали максимум очков, разобравшись с Црвеной Звездой, РБ Лейпцигом и Янг Бойз, а в полуфинале клубного ЧМ была уничтожена японская Урава Ред Старс (3:0). То есть, Флуминенсе все равно следует готовиться к тяжелой битве.

Но и Манчестер Сити будет нелегко. Во-первых, бразильцы недавно победили в Копа Либертадорес. Во-вторых, их возглавляет одиозный Фернандо Диниз – это не просто коуч, а главное светило альтернативного видения футбольной тактики. Пеп Гвардиола является флагманом современной позиционной игры, в то время как Диниз отказывается от этих принципов. С точки зрения европейского футбола он работает в дворовом стиле.

Его подход называют "функциональным футболом". В основе – построение особых связей между атакующими футболистами и свобода выражения на поле. Они не закованы ни в какие рамки, не держат никакой структуры и имеют право на любой креатив. Команда легко может стянуть в зону 6-7 футболистов, где будет разыгрывать комбинации. Такой футбол также называют "динизмом".

Как видим, он способен приносить результат на международной арене, хотя в чемпионате Флуминенсе не демонстрирует феноменального успеха. В 2022 году коллектив стал третьим в бразильской Серии А, а нынешнее первенство подопечные Фернандо Диниза завершили аж седьмыми. Зато удалось переиграть Аль-Ахли в полуфинале клубного ЧМ (2:0).

Как бы там ни было, а посмотреть за противостоянием принципиально разных футбольных систем интересно. Дворовый футбол может стать чемпионом мира, одолев передовую систему профессионалов – когда мы еще такое увидим?

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Флуминенсе

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке – Родри – Фоден, Ковачич, Грилиш – Силва, Альварес

Флуминенсе: Фабиу – Самуэль Шавьер, Нино, Мело, Марсело – Андре, Мартинелли – Ариас, Гансо, Кено – Кано

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Манчестер Сити фаворитом финала клубного Чемпионата мира-2023. На победу подопечных Пепа Гвардиолы в турнире дают коэффициент 1.14, а на триумф команды Фернандо Диниза – 6.20. Вероятность завершения матча в овертайме оценили "кэфом" 7,50. Если победитель будет определен в этой 30-минутке, то на Сити дают 10.00, а на Флуминенсе – вдвое больше.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.65, в то время аналогичный тотал меньше – 2.30. Гол Хулиана Альвареса умножит вашу ставку на 2.10, а Хермана Кано – на 3.75.

