Ульсан Хьонде та Аль-Духайль зустрілися в матчі за 5 місце чемпіонату світу серед клубів. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Клубний чемпіонат світу-2020. Матч за 5 місце

Ульсан Хьонде – Аль-Духайль – 1:3

Голи: Біт-Гарам, 63 – Едмілсон Жуніор, 21, Мунтарі, 66, Альмоез, 83

У поєдинку за 5 місце клубного Мундіалю, який проходить у Катарі, зустрілися місцевий Аль-Духайль та південнокорейський Ульсан Хьонде. У чвертьфіналі турніру катарці поступилися єгипетському Аль-Ахлі (0:1), а Ульсан Хьонде програв мексиканському Тігресу (1:2). До слова, у старті Аль-Духайля вийшов бразилець Дуду, який колись не зміг закріпитися в київському Динамо.

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Цей матч увійшов в історію футболу. Вперше поєдинок дорослих чоловічих команд, що відбувався під егідою ФІФА, розсудила жіноча бригада арбітрів на чолі з бразилійкою Едіною Алвес Батістою.

️ History made at the #ClubWC ♀️



Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament pic.twitter.com/RtpvT1PHNn — FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

Аль-Духайль на правах господаря захопив ініціативу і відкрив рахунок в середині першого тайму. Бразильський нападник Едмілсон Жуніор технічним обвідним ударом з-за меж штрафного вразив нижній кут воріт південнокорейців. Перша половина гри більше не потішила забитими м'ячами – на перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Сабрі Лямуші, який свого часу виступав за збірну Франції та тренував на батьківщині.

Ульсан Хьондей відігрався на 62-й хвилині – автором забитого м'яча став Біт-Гарам, якому допоміг рикошет від захисника. Але тішилися корейці недовго – Мунтарі, який вийшов на заміну, знову вивів Аль-Духайль вперед. Під завісу гри підопічні Лямуші закріпили свою перевагу – відзначився Альмоез, який завершив сольний прохід результативним ударом. Цей гол став останнім у матчі. Катарці фінішували п'ятими, а Ульсан Хьондей – шостим.

Нагадаємо, учасники фіналу Клубного ЧС стануть відомі у понеділок, 8 лютого. Мюнхенська Баварія зустрінеться з Аль-Ахлі, а бразильський Палмейрас та Тігрес з'ясують сильнішого ще сьогодні, 7 лютого.

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