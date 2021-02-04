Сегодня состоялись два матча клубного чемпионата мира, которые сформировали квартет полуфиналистов турнира.

Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

УАНЛ Тигрес – Ульсан Хендэ – 2:1

Голы: Жиньяк, 38, 45+5 (пен.) - Ким Ки Хи, 24

Аль-Духайль – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Эль-Шахат, 30

В первом поединке встречались мексиканский Тигрес и корейский Ульсан Хендэ. Командам хватило одного тайма, чтобы определить обладателя путевки в полуфинал. Ким Ки Хи открыл счет, однако "тигры" оформили полноценный камбек усилиями своей главной звезды – Андре-Пьера Жиньяка. Сначала французский форвард воспользовался скидкой партнера после углового, а перед свистком на перерыв четко реализовал пенальти, который сам и заработал.

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Египетский Аль-Ахли выбил Аль-Духайль, в основе которого вышли экс-полузащитник Динамо Дуду и именитый центрбек Мехди Бенатия. Оппонент не имел игроков такого калибра в составе, однако показал невероятную самоотдачу и эффективность. На 30 минуте Эль-Шахат точно пробил из-за пределов штрафной. Почти сразу египтяне могли удвоить преимущество, но VAR заметил несколькосантиметровый офсайд у Бвулайи.

Во второй половине Аль-Ахли пришлось выдержать серьезный натиск (12 ударов от игроков Аль-Духайля), чтобы заслужить шанс встретиться с Баварией в полуфинале. Другую пару сформировали Палмейрас и Тигрес.

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