Давиде Никола заменил Андреаццоли на посту наставника Эмполи, информирует официальный сайт тосканского клуба. В 16 матчах под руководством Аурелио "синие" набрали только 13 очков и завершили первый круг Серии А в зоне вылета. В матче 20-го тура чемпионата Италии команда уступила на выезде Вероне со счётом 1:2.

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Эта смена тренера стала для Эмполи уже второй в течение этого сезона. Ранее Андреаццоли и сам пришёл на место уволенного Паоло Дзанетти. Сообщается, что Никола подписал соглашение с тосканцами до конца сезона. Если он спасёт команду в Серии А, его контракт автоматически будет продлён. Давиде считается специалистом по спасению – ранее он успешно решал эту задачу с Кротоне и Дженоа.

Напомним, что цвета Эмполи защищает украинец Виктор Коваленко.

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