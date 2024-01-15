Давіде Нікола замінив Андреаццолі на посаді наставника Емполі, інформує офіційний сайт тосканського клубу. У 16 матчах під керівництвом Ауреліо "сині" набрали лише 13 очок і завершили перше коло Серії А в зоні вильоту. У матчі 20-го туру чемпіонату Італії команда поступилася на виїзді Вероні з рахунком 1:2.

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Ця зміна тренера стала для Емполі вже другою протягом цього сезону. Раніше Андреаццолі і сам прийшов на місце звільненого Паоло Дзанетті. Повідомляється, що Нікола підписав угоду з тосканцями до кінця сезону. Якщо він врятує команду в Серії А, його контракт автоматично буде продовжено. Давіде вважається фахівцем з порятунку – раніше він успішно рятував Кротоне і Дженоа у Серії А.

Нагадаємо, що кольори Емполі захищає українець Віктор Коваленко.

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