Полузащитник Мохамед Ихаттарен не продержался в Славии и четырёх месяцев.

Пражская Славия обвинила Ихаттарена в непрофессионализме и намерена расторгнуть с ним контракт. Как информирует Voetbal International, сейчас клуб приступил к переговорам с представителями игрока о досрочном расторжении соглашения.

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В начале декабря Славия решила дать талантливому, но скандальному полузащитнику очередной шанс перезапустить свою карьеру. Ихаттарен усердно тренировался и практически вернул себе хорошую форму, но в какой-то момент взялся за старое. При этом источник не уточняет, что именно произошло.

Несколько лет назад Ихаттарен считался одним из самых талантливых нидерландцев в футболе. Однако после перехода из Аякса в Ювентус его развитие застопорилось: его дважды арестовывали, один раз – предположительно за домашнее насилие.

Напомним, Славия отказалась сыграть товарищеский матч со Слованом из-за того, что словацкая команда провела игру с московским Динамо.

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