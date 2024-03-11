Півзахисник Мохамед Іхаттарен не протримався в Славії і чотирьох місяців.

Празька Славія звинуватила Іхаттарена в непрофесіоналізмі та має намір розірвати з ним контракт. Як інформує Voetbal International, наразі клуб розпочав переговори з представниками гравця про дострокове розірвання угоди.

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На початку грудня Славія вирішила дати талановитому, але скандальному півзахиснику черговий шанс перезапустити свою кар'єру. Іхаттарен старанно тренувався і практично повернув собі хорошу форму, але в якийсь момент взявся за старе. При цьому джерело не уточнює, що саме сталося.

Кілька років тому Іхаттарен вважався одним із найталановитіших нідерландців у футболі. Однак після переходу з Аякса до Ювентуса його розвиток застопорився: його двічі заарештовували, один раз – імовірно за домашнє насильство.

Нагадаємо, Славія відмовилась зіграти контрольний матч зі Слованом через те, що словацька команда зіграла з московським Динамо.

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