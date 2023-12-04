Январское трансферное окно еще не началось, но Славия на своём официальном сайте уже объявила о своем первом зимнем трансфере. Нидерландский атакующий универсал Мохамед Ихаттарен подписал с "красно-белыми" однолетний контракт с трехлетней опцией.

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Несколько лет назад Ихаттарен считался одним из самых талантливых нидерландцев в футболе. Однако после перехода из Аякса в Ювентус его развитие застопорилось: его дважды арестовывали, один раз – предположительно за домашнее насилие. За последние полтора года уроженец Утрехта не сыграл ни одного официального матча.

Сейчас Мохамеду 21 год, и он привлёк внимание главного тренера Славии Йиндржиха Трпишовски. Согласно договорённости, первое время Ихаттарен тренироваться по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальные кондиции.

Напомним, цвета Славии защищает украинский защитник Тарас Качараба.

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