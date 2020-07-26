Клуб третьего дивизиона Испании ошеломил проектом футуристического стадиона

Проект нового стадиона Марбельи внешне ничем не уступает лучшим футбольным аренам мира.

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Отмечается, что новый стадион будет вмещать 18 тысяч болельщиков на футбольные матчи. Кроме этого, на арене будут проводиться и другие мероприятия. Из особенностей можно выделить выдвижную крышу, открытые площадки, а также бассейны.

Отметим, что Марбелья выступает в Сегунде Б – третьем по силе чемпионате Испании, и близка к переходу в высший дивизион.

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