Клуб третього дивізіону Іспанії приголомшив проектом футуристичного стадіону

Іспанська Марбелья планує переїхати на новий стадіон – його проект дійсно вражає.

Проект нового стадіону Марбельї зовні нічим не поступається найкращим футбольним аренам світу.

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Зазначається, що новий стадіон вміщатиме 18 тисяч вболівальників на футбольні матчі. Окрім цього, на арені будуть проводитись й інші заходи. З особливостей можна виділити висувний дах, відкриті майданчики, а також басейни.

Відзначимо, що Марбелья виступає у Сегунді Б – третьому за силою чемпіонаті Іспанії, та близька до переходу у вищий дивізіон.

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