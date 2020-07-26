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Клуб третього дивізіону Іспанії приголомшив проектом футуристичного стадіону

11:08 - Читать на русском
Клуб третього дивізіону Іспанії приголомшив проектом футуристичного стадіону
Боси Марбельї з авторами проекту нового стадіону / фото ФК Марбелья

Іспанська Марбелья планує переїхати на новий стадіон – його проект дійсно вражає.

Проект нового стадіону Марбельї зовні нічим не поступається найкращим футбольним аренам світу.

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Зазначається, що новий стадіон вміщатиме 18 тисяч вболівальників на футбольні матчі. Окрім цього, на арені будуть проводитись й інші заходи. З особливостей можна виділити висувний дах, відкриті майданчики, а також басейни.

Відзначимо, що Марбелья виступає у Сегунді Б – третьому за силою чемпіонаті Іспанії, та близька до переходу у вищий дивізіон.

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Теги
Іспанія футбольні стадіони Марбелья Марбелья
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