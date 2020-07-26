Макгрегор похвастался неплохими футбольными навыками и получил неожиданное предложение от Рамоса

Макгрегор решил попробовать свои силы в футболе и доказал, что обладает пушечным ударом не только с левой руки.

Рамос забил гол и скопировал Макгрегора – игроки сборной Украины отреагировали, а чемпион UFC оценил троллинг

В видео в Instagram ирландец несколько раз пробил по воротам – один раз голкипер справился с ударом, еще один удар попал в штангу. Другие 3 выстрела попали в цель. Макгрегор сразу спросил Серхио Рамоса, что он думает по поводу его футбольных навыков.

Испанец не замедлил с ответом: "Высший класс. Не хочешь потренироваться с Реалом? Ждем в любое время".

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