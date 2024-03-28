В среду, 27 марта, Бари на своём официальном сайте объявил о достижении обоюдного согласия с Менезом о расторжении контракта, который истекал в конце этого сезона.

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Бари подписал контракт с Менезом летом 2023 года – Жереми перешёл в клуб Аурелио Де Лаурентиса свободным агентом после ухода из Реджины. За весь сезон бывший атакующий полузащитник Ромы, Милана и ПСЖ сыграл за Бари только 10 матчей, в которых забил 1 мяч. На столь плачевную статистику повлияла травма крестообразной связки, из-за которой Менез выбыл из строя на 125 дней и пропустил 17 матчей.

Сообщалось, что 36-летний Жереми полностью восстановился после этой травмы, но текст прощания Бари говорит об обратном. "Наилучшие пожелания Жереми и полного физического выздоровления", – говорится в заявлении клуба из Апулии.

С 2010 по 2013-й год Менез провёл 24 матча за сборную Франции, в которых забил 2 мяча. Ранее Зинедин Зидан заявлял, что видит в нём молодого себя.

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