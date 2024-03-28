У середу, 27 березня, Барі на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення обопільної згоди з Менезом щодо розірвання контракту, який закінчувався наприкінці цього сезону.

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Барі підписав контракт із Менезом влітку 2023 року – Жеремі перейшов до клубу Ауреліо Де Лаурентіса вільним агентом після переходу з Реджини. За весь сезон колишній атакувальний півзахисник Роми, Мілана і ПСЖ зіграв за Барі тільки 10 матчів, у яких забив 1 м'яч. На таку плачевну статистику вплинула травма хрестоподібної зв'язки, через яку Менез вибув з гри на 125 днів і пропустив 17 матчів.

Повідомлялося, що 36-річний Жеремі повністю відновився після цієї травми, але текст прощання Барі свідчить про зворотне. "Найкращі побажання Жеремі та повного фізичного одужання", – йдеться в заяві клубу з Апулії.

З 2010 по 2013-й рік Менез провів 24 матчі за збірну Франції, в яких забив 2 м'ячі. Раніше Зінедін Зідан заявляв, що бачить у ньому молодого себе.

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