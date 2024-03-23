Благотворительный матч

Реал – Порту – 0:1

Гол: Чех, 9

Ливерпуль победил Аякс в матче легенд – смертельно больной Эрикссон осуществил мечту, Торрес снова забил на Энфилде

Составы:

Реал: Касильяс, Роберто Карлос, Иван Кампо, Арбелоа, Карамбе, Зидан, Солари, Зеедорф, Фигу, Рауль, Мориентес.

Замены: МакМанаман, Баптиста, Рауль Браво, Милла, Буйо, Павон, Фернандо Санс, Амависка, Гранеро, Альфонсо, Контрерас, БутрагеньО.

Порту: Витор Байя, Марек Чех, Р. Коста, Бруну Алвеш, Жоао Пинту, Диего, Костинья, Руи Баррос, П. Ассунсао, Босингва, Дерлей.

Замены: П. МендеШ, Бруно Вале, МариУ Силва, Варела, Пенья, Рубенс мл., Р. Сильва, Гаспар, Касильяс.

В Мадриде 23 марта состоялась благотворительная встреча между Реалом и Порту. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на финансирование исследований бокового амиотрофического склероза (БАС) и постоянство социальных спортивных проектов Фонда "сливочных".

В матче принимали участие множество именитых игроков. В частности, фанаты Реала смогли увидеть Зинедина Зидана, Роберто Карлоса, Фигу, Касильяса и Рауля. Присутствие бывших звезд не помогло мадридцам выиграть встречу. Единственный гол в матче забил легенда сборной Словакии Марек Чех на 9 минуте встречи.