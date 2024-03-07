Беллингем и Зидан стали лицами новой коллаборации между Adidas и Реалом. Звезды футбола презентовали модные вещи от Йоджи Ямамото (Y-3), сообщает HIGHSNOBIETY.

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В коллекции есть шорты, штаны и верхняя одежда. А главным элементом стала кожаная куртка с эмблемой Реала и подписью Ямамото, которую на рекламных фото надел как раз Беллингем.

Джуд – наследник Зизу в Реале, который делает все в полузащите, от подкатов до голов. Англичанин не скрывает, что Зидан – его кумир. Он даже взял пятый номер, чтобы ассоциироваться с легендарным французом.

Беллингем летом перешел из Боруссии Д в Реал и мгновенно стал лидером мадридского клуба. Он забил 20 голов во всех турнирах этого сезона.