Беллингем и Зидан совместно приняли участие в презентации модной коллекции
Лидер нынешнего Реала Джуд Беллингем позировал вместе со своим кумиром Зинедином Зиданом.
Беллингем и Зидан стали лицами новой коллаборации между Adidas и Реалом. Звезды футбола презентовали модные вещи от Йоджи Ямамото (Y-3), сообщает HIGHSNOBIETY.
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В коллекции есть шорты, штаны и верхняя одежда. А главным элементом стала кожаная куртка с эмблемой Реала и подписью Ямамото, которую на рекламных фото надел как раз Беллингем.
Джуд – наследник Зизу в Реале, который делает все в полузащите, от подкатов до голов. Англичанин не скрывает, что Зидан – его кумир. Он даже взял пятый номер, чтобы ассоциироваться с легендарным французом.
Беллингем летом перешел из Боруссии Д в Реал и мгновенно стал лидером мадридского клуба. Он забил 20 голов во всех турнирах этого сезона.