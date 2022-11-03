Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко получил предложение возглавить Козенцу, которая выступает в Серии В.

Андрей Шевченко отказался возглавить Козенцу, информирует сайт telenord.it. Украинский специалист был одним из многих, с которым калабрийский клуб связался после увольнения Давиде Диониджи.

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Прощупать почву относительно работы Шевченко с Козенцей пытались президент и спортивный директор клуба. Однако Андрей Шевченко ответил моментальным отказом: он не хочет работать в Серии В.

После отказа Шевченко Козенца обратилась к бывшему тренеру Чезены Уильяму Виали.

После 11 сыгранных туров Козенца занимает 16-е место в Серии В.

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