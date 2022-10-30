Лишь в прошлом туре Торино прервал 5-матчевую серию поражений, а сегодня пришлось играть не только против одного из лидеров, но и против персонального одного из наиболее неудобных соперников. В предыдущих очных шести матчах "быки" не могли даже забить в ворота Милана. Возможно, Стефано Пиоли тоже поверил в статистику, ведь оставил нескольких лидеров в запасе, думая о важном поединке в Лиге чемпионов.

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На старте игры казалось, что план гостей вполне рабочий. На 6-й минуте счет уже мог быть 0:2, а Леау – автором дубля. Вместо этого португалец запорол два шанса, которые для него создал Диас. Сначала португалец запустил мяч высоко на трибуны, а затем вообще не смог акцентировано пробить. Торино отошел от стартового шока и начал диктовать сопернику свои условия. Тетерушану сумел спасти после попыток Пеллегри и Схюрса, но Милан даже не думал усваивать уроки.

Расплата пришла ближе к перерыву, когда "гранатовые" дважды пробили оборону соперника в течение нескольких минут. Сначала сработал стандарт. Навес со штрафного превратил в гол Коффи Джиджи. Леау попытался что-то организовать в ответ, но тщетно. Тут же игрок под номером 59 удвоил преимущество Торино. И все вполне заслуженно. Хозяева действительно играли гораздо лучше. Следовательно, Стефано Пиоли пришлось сразу после перерыва сделать сразу три замены. Подействовало не сразу. Лишь на 67-й минуте Мессиас сумел отыграть один мяч. Это был первый удар в створ от Милана. К слову, бразилец мог нарушать правила, но арбитры так не посчитали и параллельно удалили Ивана Юрича за протесты.

"Россонери" даже в этом сезоне уже неоднократно спасали провальные матчи. Сегодня не удалось. Для этого даже не было предпосылок. Торино грамотно сбивал темп, не позволив сопернику организовать что-то хотя бы минимально похожее на финальный штурм. "Быки" и сами пытались забить еще. Однако счет больше не изменился, да и реальных возможностей для этого не было. Финальный свисток зафиксировал победу Торино, который второй тур подряд одолел соперника с верхушки турнирной таблицы. Поражение оставило Милан на третьей строчке, отставание от Наполи возросло до 6 очков.