"Может быть, он и хотел бы, но я почти не сомневаюсь, что если он сам этого не понимает, то точно ему кто-то подсказал. Легенда, куда не поедешь, все узнают. Но здесь есть проблемка.

УПЛ открестилась от распространения слухов о приходе Шевченко в УАФ – официальное заявление

У Шевченко в сборной была мармеладная работа – приезжать раз в три месяца после гольфа в Лондоне и отдыха, когда помощники все сделали, все подготовили. Шевченко приходил на пресс-конференции и говорил кучу общих фраз. Вы слышали от него свежую аналитику сразу после матча? Я никогда не слышал, но ОК. Работа главой УАФ предусматривает постоянное пребывание в Украине, к которому Шевченко, скорее всего, будет не готов по семейным обстоятельствам.

А сейчас идет война, самолеты не летают. Нужно в Польшу, из Польши машиной... А это нужно быть в Украине. Если тебя месяц не будет на должности, то тебя съедят", – сказал Андриюк в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Павелко занимает свой пост с 2015-го. Срок его полномочий истек в марте этого года.

"Забив гол і подумав – от якби батьки це побачили": бек Металіста про життя в окупації і стрибок з аматорів в УПЛ у 27