Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити Козенцу, яка виступає у Серії В.

Андрій Шевченко відмовився очолити Козенцу, повідомляє сайт telenord.it. Український фахівець був одним із багатьох, з яким калабрійський клуб зв'язався після звільнення Давіде Діоніджі.

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Промацати ґрунт щодо роботи Шевченка з Козенцою намагалися президент та спортивний директор клубу. Однак Андрій Шевченко відповів моментальною відмовою: він не хоче працювати у Серії В.

Після відмови Шевченка Козенца звернулася до колишнього тренера Чезени Вільяма Віалі.

Після 11 зіграних турів Козенца посідає 16-е місце у Серії В.

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