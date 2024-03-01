После домашнего поражения от Эмполи (2:3) Сассуоло уволил главного тренера Алессио Дионизи и назначил на его место наставника Примаверы Сассуоло Эмилиано Биджику. Однако в первом же матче во главе "нероверди" 50-летний специалист потерпел оглушительный провал – его команда уступила на своём поле Наполи со счётом 1:6.

Хет-трик Осимхена в видеообзоре матча Сассуоло – Наполи – 1:6

Как информирует инсайдер Николо Скира, после такого результата руководство Сассуоло намерено пригласить на пост наставника более опытного специалиста. Сообщается, что спасти команду от вылета поручено Давиде Баллардини – вскоре об этом будет объявлено официально.

Согласно источнику, контракт с Баллардини будет рассчитан до конца сезона. Но если тренеру удастся спасти команду в Серии А, соглашение автоматически будет продлено ещё на один год. Сейчас Баллардини уже находится "на контракте" с Кремонезе – его юристы ведут переговоры о досрочном расторжении.

По итогам 26 туров Сассуоло опустился в зону вылета. Сейчас команда занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Наполи одержал дебютную победу с новым тренером, забив 6 голов Сассуоло – у Осимхена хет-трик, Хвича сделал 2+1