Після домашньої поразки від Емполі (2:3) Сассуоло звільнив головного тренера Алессіо Діонізі та призначив на його місце наставника Примавери Сассуоло Еміліано Біджику. Однак у першому ж матчі на чолі "нероверді" 50-річний фахівець зазнав оглушливого провалу – його команда поступилася на своєму полі Наполі з рахунком 1:6.

Хет-трик Осімхена у відеоогляді матчу Сассуоло – Наполі – 1:6

Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, після такого результату керівництво Сассуоло має намір запросити на пост наставника більш досвідченого фахівця. Повідомляється, що врятувати команду від вильоту доручено Давіде Баллардіні – незабаром про це буде оголошено офіційно.

Згідно з джерелом, контракт із Баллардіні буде розрахований до кінця сезону. Але якщо тренеру вдасться врятувати команду в Серії А, угоду автоматично буде продовжено ще на один рік. Зараз Баллардіні вже перебуває "на контракті" з Кремонезе – його юристи ведуть переговори про дострокове розірвання.

За підсумками 26 турів Сассуоло опустився в зону вильоту. Зараз команда посідає 18 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Наполі здобув дебютну перемогу з новим тренером, забивши 6 голів Сассуоло – у Осімхена хет-трик, Хвіча зробив 2+1