Весь тренерский опыт наставников обеих команд в Серии А перед этой встречей ограничивался одним матчем. Главный тренер Наполи Франческо Кальцона проводил свою вторую игру в элите кальчо, а для наставника Сассуоло Эмилиано Биджики она была дебютной. Результат встречи на "Мапеи" показал, что кризис "нероверди" гораздо более серьёзный, чем кризис действующих чемпионов.

Наполи одержал дебютную победу с новым тренером, забив 6 голов Сассуоло – у Осимхена хет-трик, Хвича сделал 2+1

Героем встречи стал Виктор Осимхен, который помимо оформленного хет-трика отличился ещё и голевой передачей. Благодаря такой результативности нигериец достиг отметки в 11 голов в сезоне – он четвёртый сезон подряд сумел демонстрирует двузначные цифры в графе "забитые мячи". Тем самым Осимхен стал третьим игроком в истории Наполи, который добился этого показателя. Ранее подобное достижение покорялось только Аттиле Саллустро (с 1929/30 по 1932/33) и Диего Марадоне (с 1984/85 по 1987/88).

"Виктор был не в лучшей форме после Кубка Африки, но теперь он вернулся на свой прежний уровень", – констатировал после игры Кальцона.