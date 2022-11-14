Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд останется без игровой практики на время ЧМ-2022, поскольку его национальная команда не пробилась на турнир.

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Клуб седьмого дивизиона Англии решил воспользоваться этими обстоятельствами и предложил норвежскому форварду игровую практику на время перерыва. Как информирует официальный Твиттер Эштон Юнайтед, клуб отправил в Манчестер Сити официальный запрос по поводу аренды Холанда на 28 дней.

Из-за наплыва посетителей на официальный сайт Эштон Юнайтед, ресурс перестал работать.

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