Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Холанд залишиться без ігрової практики під час ЧС-2022, оскільки його національна команда не пробилася на турнір.

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Клуб сьомого дивізіону Англії вирішив скористатися цими обставинами та запропонував норвезькому форварду ігрову практику на час перерви. Як інформує офіційний Твіттер Ештон Юнайтед, клуб надіслав до Манчестер Сіті офіційний запит щодо оренди Холанда на 28 днів.

Через наплив відвідувачів на офіційний сайт Ештон Юнайтед ресурс перестав працювати.

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