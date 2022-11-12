"Победила лучшая команда. У Манчестер Сити было много проблем, и мы не могли прессинговать, потому что они нам не позволяли. Когда соперник отдали передачу на нападающего, мы не могли этому ничего проттвопоставить. Когда Тоуни перекинул мяч, сыграв в центре штрафной, он создал нам проблемы.

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча

Мы видели в начале игры, и в первые 15 минут у Брентфорда было два чистых момента. После этого мы играли лучше и быстрее. Мы хорошо начали второй тайм, но всякий раз, когда они загружали длинные передачи, мы не могли этого сделать.

Это было очень похоже на игру в прошлом сезоне, когда мы играли здесь. Нам было сложно создавать, поскольку их защитная структура настолько глубока, что они вынуждают вас выходить по всей команде. Брентфорд очень хорошо защищался во время навесов", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что "горожане" сенсационно уступили Брентфорду (1:2). Оба гола в ворота Эдерсона забил Айвен Тоуни.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв