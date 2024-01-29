Полузащитник Бетиса Набиль Фекир может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Саудовцы не прекращают попытки привлечь к своим командам именитых игроков из европейского чемпионата. Очередной целью Саудовской Аравии стал Набиль Фекир из Бетиса.

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Как информирует Санти Аума, Аль-Наср, за который выступает Кришитану Роналду, и Аль-Хиляль планируют переманить француза. После ухода Андреса Гуардадо Набиль Фекир стал новым капитаном Бетиса. Саудовские клубы готовы выложить за полузащитника 20 миллионов евро.

Напомним, что Фекир присоединился к "зеленым" в 2019 году. В текущем сезоне Набиль сыграл лишь в восьми матчах, поскольку лечился от травмы. В составе Бетиса француз выигрывал Кубок Испании в 2022 году.

Набиль Фекир вместе со сборной Франции завоевывал золото на ЧМ-2018.

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