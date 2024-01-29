Півзахисник Бетіса Набіль Фекір може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Саудівці не припиняють спроби залучити до своїх команд іменитих гравців з європейського чемпіонату. Черговою ціллю Саудівської Аравії став Набіль Фекір з Бетіса.

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Як інформує Санті Аума, Аль-Наср, за який виступає Крішітану Роналду, та Аль-Хіляль планують переманити француза. Після відходу Андрес Гуардадо Набіль Фекір став новим капітаном Бетіса. Саудівські клуби готові викласти за півзахисника 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Фекір приєднався до "зелених" у 2019 році. У поточному сезоні Набіль зіграв лише у восьми матчах, оскільки лікувався від травми. У складі Бетіса француз вигравав Кубок Іспанії у 2022 році.

Набіль Фекір разом зі збірною Франції здобував золото на ЧС-2018.

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