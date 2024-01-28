Новичком "фармацевтов" стал 31-летний форвард Борха Иглесиас, сообщает пресс-служба лидера Бундеслиги.

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По неофициальным данным, Байер заплатит Бетису 1,5 млн евро за аренду до конца сезона, а летом получит право полноценного выкупа еще за 8 млн. Борха три сезона подряд забивал 10+ голов в чемпионате и дослужился до дебюта в сборной Испании. Впрочем, нынешняя кампания складывалась для него тяжело – ни одного гола в Ла Лиге.

Байеру пришлось экстренно искать нового нападающего после потери лучшего бомбардира Виктора Бонифейса, который получил серьезную травму в расположении сборной Нигерии.

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