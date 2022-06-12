Клуб Реброва готов выкупить звезду Шахтера – "горняки" вернут деньги за трансфер, а игрок получит большую зарплату
Полузащитник Шахтера Педриньо получил экзотический вариант продолжения карьеры.
Бразилец только год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педриньо 18 млн евро.
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По информации Goal.com, Аль-Айн из ОАЭ готов выкупить 24-летнего футболиста за идентичную сумму. Отмечается, что клуб, главным тренером которого в прошлом сезоне был Сергей Ребров, уже сделал соответствующее предложение Шахтеру.
В Аль-Айне понимают, что за переезд футболиста такого уровня в ОАЭ придется платить. Педриньо готовы платить 7 млн евро в сезон. Кроме того, соглашение может содержать пункт обратного выкупа через два сезона.
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