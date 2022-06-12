Бразилец только год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педриньо 18 млн евро.

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По информации Goal.com, Аль-Айн из ОАЭ готов выкупить 24-летнего футболиста за идентичную сумму. Отмечается, что клуб, главным тренером которого в прошлом сезоне был Сергей Ребров, уже сделал соответствующее предложение Шахтеру.

В Аль-Айне понимают, что за переезд футболиста такого уровня в ОАЭ придется платить. Педриньо готовы платить 7 млн ​​евро в сезон. Кроме того, соглашение может содержать пункт обратного выкупа через два сезона.

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