Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров заверил, что пока не собирается возвращаться в свою бывшую команду.

"Сейчас идет война в нашей стране, а мы рассуждаем, кто будет тренером в какой-то команде. Давайте мы закончим войну, а потом будем говорить о футболе.

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Конечно, важно подготовить команды для участия в еврокубках, потому что они должны достойно представить нашу страну на международной арене и показать, что мы – сильная нация.

Но я не знаю, кто будет тренером в Шахтере, а написать кандидатом могут кого угодно. Никакого предложения от Шахтера у меня не было и нет! Сейчас я работаю в Аль-Айне, мой контракт заканчивается 1 июля, а дальше посмотрим", – сказал Ребров в комментарии FanDay.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби может покинуть команду. К слову, Ребров защищал цвета Шахтера с 1991 по 1992 годы.

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