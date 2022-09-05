Во втором по силе дивизионе состоялась первая отставка.

ЛНЗ на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Бакаловым.

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Руководство клуба не устроили результаты команды на старте сезона – после 2-х матчей в группе Б Первой лиги черкасский клуб набрал лишь одно очко и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Напомним, экс-тренер Львова и Руха возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и кубок Украины среди любителей сезона 2020/21, а по итогам следующего сезона вышла в Первую лигу.

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