У другому за силою дивізіоні відбулась перша відставка.

ЛНЗ на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Юрієм Бакаловим.

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Керівництво клубу не влаштували результати команди на старті сезону – після 2-х матчів у групі Б Першої ліги черкаський клуб набрав лише одне очко та посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, екс-тренер Львова та Руха очолив ЛНЗ влітку 2020 року. За цей час команда виграла чемпіонат та кубок України серед аматорів у сезоні 2020/21, а за підсумками наступного сезону вийшла у Першу лігу.

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