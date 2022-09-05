Наставник "зелено-белых" Андрей Тлумак едва не получил серьезные проблемы во время матча второго тура Первой лиги против Нивы.

Карпаты вырвали три очка в Тернополе благодаря голу на последних минутах. Точный удар в свой актив записал Чачуа.

Первая лига: Карпаты дожали Ниву и сравнялись с Полесьем – дуэт лидеров ушел в отрыв

Главный тренер "львов" Андрей Тлумак хотел отпраздновать взятие ворот с подопечными, но что-то пошло не так. Легенда Карпат бежал к своим игрокам и подвернул ногу. До желаемого места назначения Тлумак так и не добрался, зато начал заметно прихрамывать, испугав медицинский персонал львовян.

К счастью, с 43-летним главным тренером "зелено-белых", похоже, все в порядке. Андрей Тлумак пришел на послематчевую пресс-конференцию, а также отдельно обратился к фанатам Карпат, которые защищают Украину на фронте.