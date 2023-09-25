Накануне Кремень в матче 9-го тура Первой лиги уступил ФСК Мариуполь (0:3), потерпев третье поражение подряд. После игры главный тренер команды Роман Локтионов подал в отставку, которая была принята руководством, сообщает официальный сайт.

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По информации Sport.ua, Локтионов останется работать в структуре – ему предложили возглавить Кремень-2, выступающий во Второй лиге. Почти определились в клубе и с новым тренером – пока единственным претендентом на вакантную должность является Игорь Климовский, который ранее возглавлял донецкий Олимпик и тернопольскую Ниву.

Напомним, после 9-ти туров Кремень в турнирной таблице группы Б Первой лиги идет на восьмой строчке, набрав 7 очков.

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