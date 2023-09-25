Напередодні Кремінь у матчі 9-го туру Першої ліги поступився ФСК Маріуполь (0:3), зазнавши третьої поразки поспіль. Після гри головний тренер команди Роман Локтіонов подав у відставку, яка була прийнята керівництвом, повідомляє офіційний сайт.

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За інформацією Sport.ua, Локтіонов залишиться працювати в структурі – йому запропонували очолити Кремінь-2, що виступає у Другій лізі. Майже визначились у клубі і з новим тренером – наразі єдиним претендентом на вакантну посаду керманича є Ігор Климовський, який раніше очолював донецький Олімпік та тернопільську Ниву.

Нагадаємо, після 9-ти турів Кремінь у турнірній таблиці групи Б Першої ліги йде на восьмій сходинці, набравши 7 очок.

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