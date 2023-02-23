Если все пойдет по плану, на этой неделе Джордан Пикфорд подпишет новый контракт мерсисайдским клубом.

Пикфорд и Эвертон вышли на финишную прямую по поводу переговоров о новом контракте 28-летнего вратаря. Как информирует The Athletic, голкипер сборной Англии согласовал новый контракт с действующим клубом и на этой неделе должен будет поставить свою подпись под новым договором.

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Срок пока еще действующего контракта Пикфорда с Эвертоном истекает летом 2024 года.

Ливерпульский клуб приобрёл Джордана летом 2017 года у Сандерленда за 30 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он провел за клуб 222 матча.

Сообщается, что Эвертон также начал переговоры по поводу нового контракта с полузащитником Алексом Ивоби.

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