Клуб Миколенка продовжує контракти з лідерами: один узгоджений, другий – на стадії переговорів
Якщо все піде за планом, цього тижня Джордан Пікфорд підпише новий контракт мерсисайдським клубом.
Пікфорд і Евертон вийшли на фінішну пряму у питанні щодо переговорів про новий контракт 28-річного воротаря. Як інформує The Athletic, голкіпер збірної Англії узгодив новий контракт з чинним клубом і на цьому тижні має поставити свій підпис під новим договором.
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Термін поки що чинного контракту Пікфорда з Евертоном закінчується влітку 2024 року.
Ліверпульський клуб придбав Джордана влітку 2017 року у Сандерленда за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Відтоді він провів за клуб 222 матчі.
Повідомляється, що Евертон також почав переговори з приводу нового контракту з півзахисником Алексом Івобі.
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