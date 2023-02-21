"Свежий старт? Да. Тренер любит дисциплину, и это то, что я всегда также считал важным. Для защитника это – номер один, по моему мнению. Нужно быть стабильным, контролировать каждый момент игры. Однако это важно на каждом участке поля, не только в защите.

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Знаю, что Дайч может сделать меня лучше. У него есть разные идеи, всегда можно чему-то научиться у нового тренера, что я сейчас и делаю. У меня хорошие впечатления. Мы знаем, что впереди тяжелая работа. В течение своих последних 18 месяцев в Динамо я работал с Мирчей Луческу, который также был хорошим тренером. На каждом занятии мы бегали по 7-8 километров.

Такие тренировки тяжелые, но полезные. Ты можешь почувствовать преимущество, когда в последние 20 минут можешь бежать настолько же сильно, как и в первые 20 минут. Знаем, что сейчас не находимся на своем месте. Это не та позиция, где заслуживает быть Эвертон. Должны быть лучшими и будем бороться за это", – отметил Миколенко в интервью официальному сайту Эвертона.

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