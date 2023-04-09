Альмерія робила пропозицію Ворсклі щодо захисника Данііла Хрипчука, повідомляє Sportаrena.

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Зазначається, що 19-річним оборонцем цікавились і інші закордонні клуби, але всі отримали відмову у трансфері. Окрім того, "зелено-білі" отримували запит з Іспанії і щодо кіпера Павла Ісенка.

Нагадаємо, обидва гравці – вихованці Ворскли. У поточному сезоні Хрипчук провів за першу команду полтавців чотири матчі (без результативних дій), на рахунку Ісенка – п'ять поєдинків в УПЛ. Transfermarkt оцінює Данііла у 100 тисяч євро, Павла – у 300 тисяч.

Альмерія у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії йде у зоні вильоту, маючи у своєму активі 27 очок.

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