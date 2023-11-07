Матч Шахтера и Барселоны в 4 туре Лиги чемпионов дарит смешные ситуации еще до стартового свистка.

Каждая встреча с представителями Украины становится большим испытанием для испанских СМИ. На этот раз отличилось Mundo Deportivo.

Шахтер в мрачном Гамбурге: о чем свидетельствует показательная пресс-конференция Пушича

Каталонское издание попыталось спрогнозировать состав Шахтера на поединок в Гамбурге. Первый фейл – в основе Конопля, который будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек. Вероятно, каталонцы надеются на техническое поражение "горняков". Также они почему-то одновременно поставили Крыськива в старт и запас. Вишенка на торте – Срна до сих пор тренер дончан, хотя Пушич руководил командой уже в первой встрече 2 недели назад.

Добавим, что матч Шахтер – Барселона состоится сегодня, начало в 19:45. После 3 туров "горняки" имеют 3 очка, а у каталонцев максимум.

Шахтер – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов