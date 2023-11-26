Клуб Ла Лиги уволил главного тренера – из-за него команду дисквалифицировали с Кубка
Последняя команда Ла Лиги Гранда прекратила сотрудничество с тренерским штабом Пако Лопеса.
56-летний специалист, вернувший андалусийцев в элитный дивизион на сезон 2023/24, был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
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Последней каплей стало гостевое поражение Гранады на поле прямого конкурента за сохранение прописки в элите – Алавеса. "Рохибланкос" набрали всего три очка в 14 стартовых турах Ла Лиги, находясь на дне таблицы.
В общей сложности Пако Лопес провел у руля Гранады 44 матча, одержал 18 побед и потерпел 17 поражений. Андалусийский клуб был дисквалифицированный из текущего розыгрыша Кубка Испании из-за нарушения регламента. Пако Лопес задействовал футболиста, не имевшего права играть.
Новым наставником Гранады может стать уругваец Александер Медина, выступавший за Кадис в 2005-2007 годах.