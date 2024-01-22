"Я от своих слов не отказываюсь. Я научился отличать дерьмо от хорошего.

"Поездка в сраную Россию": экс-тренер Динамо назвал свой главный футбольный промах

Помню тех, с кем работал в Волгограде, и тех людей, которые окружали меня вне моей футбольной деятельности. Их добро я не забуду. Чтобы ни говорили, там все-таки есть и хорошие люди. И в Беларуси такие есть.

Но то, что я сказал, могу лишь повторить. И моя позиция относительно этой страны уже не изменится", – сказал Хацкевич в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, недавно экс-игрок и тренер Динамо заявил, что самой большой ошибкой в его футбольной жизни стала "поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию". Эти слова Хацкевича вызвали настоящую истерику в стране-агрессоре. Представители российского издания "Информационное агентство "Высота 102" позвонили тренеру, пытаясь получить у него опровержение или хотя бы объяснение этих слов, но нарвались на еще более бурную реакцию и были посланы вслед за "российским крейсером Москва".

"Идите нах*й": Хацкевич послал российских журналистов, требовавших объяснений слов о сраной России