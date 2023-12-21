Сеск Фабрегас работал наставником Комо благодаря временному разрешению. Однако срок документа истёк, а испанец приступит к тренерским курсам только в январе. Клуб нашёл выход - на пост главного тренера был приглашён экс-наставник молодёжной сборной Уэльса Осиан Робертс. Как информирует официальный сайт Комо, он подписал контракт до конца этого сезона.

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Осиан известен тем, что оказал большое влияние на валлийский футбол, а также на таких тренеров, как Роберто Мартинес, Крис Коулман и Микель Артета. По окончании сезона Робертс останется в клубе на другой должности. Он станет главой отдела развития Комо.

Осиан официально сменит Фабрегаса на посту тренера команды начиная с воскресенья, 24 декабря. Таким образом, матч против Палермо в рамках 18 тура Серии В станет для Сеска последним во главе "бело-голубых".

Комо занимает третье место в турнирной таблице Серии В, отставая от лидера (Пармы) на 4 очка.

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