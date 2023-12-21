Сеск Фабрегас працював наставником Комо завдяки тимчасовому дозволу. Однак термін документа закінчився, а іспанець приступить до тренерських курсів тільки в січні. Клуб знайшов вихід – на посаду головного тренера був запрошений екс-наставник молодіжної збірної Уельсу Осіан Робертс. Як інформує офіційний сайт Комо, він підписав контракт до кінця цього сезону.

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Осіан відомий тим, що справив великий вплив на валлійський футбол, а також на таких тренерів, як Роберто Мартінес, Кріс Коулман і Мікель Артета. Після закінчення сезону Робертс залишиться в клубі на іншій посаді. Він очолить відділ розвитку Комо.

Осіан офіційно змінить Фабрегаса на посаді тренера команди починаючи з неділі, 24 грудня. Таким чином, матч проти Палермо в рамках 18 туру Серії В стане для Сеска останнім на чолі "біло-блакитних".

Комо посідає третє місце в турнірній таблиці Серії В, відстаючи від лідера (Парми) на 4 очки.

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