Майнц расторгнул контракт с Эль-Гази после того, как форвард публично поддержал Палестину в военном конфликте с Израилем. Изначально сообщалось, что после личного разговора между представителями клуба и игроком Эль-Гази осознал свою ошибку, поэтому и был возвращён в состав команды. Однако спустя несколько дней после этого события Анвар вновь взялся за старое.

Бывшего одноклубника Миколенко официально выгнали из клуба за публичную поддержку Палестины

Как информирует Allgemeine Zeitung, теперь Эль-Гази подал на Майнц в суд. Игрок считает, что клуб не имел права расторгать с ним контракт в одностороннем порядке. Его дело ведёт юрист по трудовым и спортивным вопросам Александр Бергвайлер.

Эль-Гази считает, что в его последнем публичном высказывании, за которое Майнц повторно его наказал, не было ничего плохого. "Потеря моих средств к существованию – ничто по сравнению с адом, который обрушивается на невинных людей в секторе Газа", – заявил тогда Анвар.

Майнц подписал контракт с Эль-Гази в сентябре 2023 года. Соглашение действовало до лета 2025 года.

Ранее Анвар играл за Аякс, Астон Виллу, Лилль и Эвертон, где был одноклубником Виталия Миколенко. Правда, вместе они не провели на поле ни минуты в официальных матчах.

Израиль – ХАМАС: футболисты, которые расплатились за поддержку Палестины